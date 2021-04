David Faitelson también aseveró que al Club América le “temblaron las piernitas” en el Estadio Azteca.

México.- A David Faitelson no le gustó para nada que el Club América se haya quejado del arbitraje experimentado en el partido ante el Club Olimpia , mismo que fue válido por la Vuelta de los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones.

Y es que el polémico David Faitelson explicó que el partido entre Club América y Club Olimpia no es el primero ni será el único donde el árbitro permita un juego más brusco de lo habitual. Incluso afirmó que los jugadores azulcremas debieron meter la pierna con mayor vehemencia, tal como hicieron los hondureños.

“Nos estamos cortando las vestiduras, el América se va a quejar en Concacaf y queremos que la Federación Mexicana de Futbol envié una reclamación oficial a nombre del futbol mexicano. No me frieguen, no es ni el primero ni el único partido así. Si te meten la pierna, métela tú, y se acabó, a llorar a otra parte” David Faitelson

Cabe señalar que, fruto de esas fuertes entradas, Jesús López , jugador de las Águilas del América, sufrió una fractura de peroné que le tendrá varios meses sin actividad. Ante ello, el cuadro de Coapa pidió la inhabilitación de Yustin Arboleda , causante de la lesión.

Al Club América le "temblaron las piernitas", afirma David Faitelson

No conforme con tales declaraciones hechas en el programa Futbol Picante, David Faitelson aseguró en Twitter que al Club América le “temblaron las piernitas” ante el Club Olimpia , ya que no jugó con el mismo nivel de “intensidad”.

“¿Por qué tengo la idea de que al América le temblaron ‘las piernitas’ cuando sintieron la dureza hondureña y la ineptitud del arbitraje?” David Faitelson

Finalmente, el comentarista de ESPN echó mano de la jerga futbolera para criticar a las Águilas, pues aseguro que estas se “arrugaron” ante la dureza de los jugadores del Club Olimpia.

“Como dicen en el barrio, el América de esta noche ‘se arrugó’” David Faitelson