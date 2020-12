David Faitelson dio su opinión sobre las palabras de su compañero Héctor Huerta, quien insinuó que jugadores de Cruz Azul se dejaron ganar ante Pumas

Un tremenda polémica fue la que levantó la insinuación de Héctor Huerta, periodista de ESPN, al insinuar que jugadores de Cruz Azul se dejaron ganar en la semifinal de vuelta ante Pumas. Ahora fue David Faitelson quien criticó a su compañero de trabajo.

Fue a través de su podcast 'La Mirada de Faitelson', donde el reconocido periodista señaló que el "chismerío" que se hizo en redes sociales fue muy grande, y quiso dejar claro que un periodista no puede señalar si no tiene las pruebas para demostrarlo.

"El chismerío en la redes sociales fue gigantesco, pero lo que me queda muy claro es que el periodismo no debe confundirse con lo que se lee en ellas. Antes de acusar o dar a conocer algo semejante, hay que tener pruebas. Si no se puede probar nada, entonces ese tema no debería salir a la luz pública", señaló.

Sin embargo, Faitelson aseguró que como periodista no le asustan ese tipo de "escándalos", ya que ha sido testigo de noticias importantes, sobre todo en el futbol mexicano.

¿Qué dijo Héctor Huerta sobre Cruz Azul?

Fue tras el encuentro entre Pumas y Cruz Azul, donde La Máquina quedó eliminada de manera humillante, cuando Héctor Huerta aseguró que varios jugadores del equipo celeste recibieron llamadas para tentarlos, aunque no dio nombres.

"Algo pasó contra Pumas. Algunos jugadores recibieron llamadas, algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído. Yo creo que hay muchas cosas por investigar", dijo Huerta, asegurando que se encontraba en la labor de recolectar pruebas.

Los jugadores de Cruz Azul reaccionaron con una carta en la que negaron el supuesto amaño, a lo que Huerta respondió que "difícilmente se equivoca" cuando da ese tipo de información.

"Normalmente el periodista tiene fuentes y uno de los principios de nosotros es no revelarlas, entonces yo sé quiénes fueron", finalizó el periodista.