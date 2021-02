David Faitelson ya quedó mal en un tema de apuestas, ya que incumplió una que tenía que ver con el Club América.

México.- Uno de los temas más polémicos de la semana fue la apuesta que David Faitelson no pagó. Sin embargo, y pese a la lluvia de críticas contra su persona, el comentarista de ESPN volvió a hacer de las suyas.

Y es que en Twitter lanzó una nueva apuesta pero ahora en torno a la pelea que el mexicano Canelo Álvarez disputará frente al turco Avni Yildirim. Incluso le puso nombre y apellido a su contrincante de juego, ya que etiquetó al Burro Van Rankin, con quien protagonizó un cruce hace días.

“Hola Burro Van Rankin. Aquí Lord Deudor; ¿Doble o nada? Voy ‘Canelo’ por KO…” David Faitelson

Burro Van Rankin responde a la apuesta de David Faitelson

Ni tardo ni perezoso, el Burro Van Rankin le contestó a David Faitelson en Twitter. Ahí no sólo dejó entrever que no le asustaba jugar a doble o nada en la apuesta que involucra al Canelo Álvarez, sino que le preguntó los detalles de la misma.

Además, el Burro aprovechó para lanzarle un dardo a Faitelson, pues le recordó las palabras que emitió después de no cumplir la apuesta que involucraba al Club América.

“Ya no te entiendo nada, sales diciendo que no te prestas a payasadas y ahora me sales con eso. Qué vas a apostar y en qué round” Burro Van Rankin

Ya no te entiendo nada, sales diciendo q no te prestas a payasadas y ahora me sales con eso? Q vas a apostar y en q round #LordDeudor https://t.co/3dA6XCa9R5 — Jorge Van Rankin (@burrovan) — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 27, 2021

El cruce entre David Faitelson y el Burro Van Ranking

Como dijimos, este par de personajes sostuvieron un intenso intercambio de palabras hace unos días, es decir, luego de que David Faitelson apostara su casa y cabellera a que el Club América no perdería el partido ante Atlas por alineación indebida.