David Faitelson ya rompió el silencio y admite que su salida de ESPN a Televisa fue porque se peleó con José Ramón Fernández y todo por trabajar para TUDN, además siente que su relación laboral ya estaba muy fría desde hace días.

Ahora que David Faitelson trabajará para TUDN se reveló la razón por la cual fue su salida y fue porque se peleó con José Ramón Fernández y a pesar de que se fue muy agradecido el sintió que su jefe ya estaba muy seco y hasta decepcionado con él.

En un video en sus redes sociales, David Faitelson admitió que su relación con José Ramón ya estaba muy mala y que el nunca sintió una alegría por David por cambiar de televisora y empezar con otros proyectos después de más de 20 años juntos.

La verdad sobre mi salida de ESPN. Con este video doy por cerrado el tema.



📹: https://t.co/8naFPFou2f pic.twitter.com/ChqEffftG0 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 4, 2023

David Faitelson ya no quiere nada con José Ramón Fernández

David Faitelson terminó muy molesto y decepcionado con José Ramón Fernández y ya no quiere nada que ver con el que fue su jefe por más de 20 años en diferentes televisoras pues considera que no estaba muy feliz con la noticia de Televisa.

La relación terminó desde hace unos meses ya que se dice que José Ramón estaba ya muy distante y frio con David Faitelson por el hecho de que renunció a ESPN para pasarse a Televisa y por la reacción que ha tenido José Ra con David pues el ya no quiere nada.

El ex periodista de ESPN, se sintió muy decepcionado y se ve que ya no quiere nada José Ramón pues no sintió mucha felicidad de su parte al enterarse que renunció a seguir trabajando juntos por irse a nuevos proyectos para su carrera.

José Ramón Fernández y David Faitelson (Captura de video)

Las mejores peleas de David Faitelson vs José Ramón Fernández en ESPN

En los programas de ESPN, han habido momentos de tensión entre los periodistas en la mesa de debate pero sin duda las peleas entre David Faitelson vs José Ramón Fernández han sido muy seguidas y siempre lo hacen en varios programas.

Ambos periodistas son de carácter fuerte y se ha visto en muchos programas ya que hasta los demás talentos en la mesa piden que se calmen porque sales comentarios entre ellos muy fuertes.

David y José Ramón han tenido muchísimas peleas en pleno programas de ESPN y la mayoría han sido muy fuertes y por temas polémicos ya que cada quien tiene puntos diferentes.

