‘Cuando Todas Juegan’: Mujeres futbolistas exhiben desigualdad de género

Jugadoras de la Liga MX femenil detallaron las brechas entre hombres y mujeres dentro del fútbol.



México.- Jugadoras de la Liga MX femenil y la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) firmaron un manifiesto en el que exhiben los retos y brechas de la desigualdad de género que persisten en este deporte, así como los cambios que deben suceder para lograr equidad entre mujeres y hombres.

Aunque en el documento las mujeres futbolistas no se enfocan en una situación particular de México, sí explicaron 5 puntos relacionados con la discriminación por la que tienen que pasar dentro de su trabajo profesional futbolístico. Con el #CuandoTodasJuegan, el manifiesto también ha sido compartido por jugadoras profesionales y mujeres que laboran en la liga.

Reconocer a las mujeres como personas completas

La primera exigencia del manifiesto es que las jugadoras sean reconocidas como personas “como seres humanos completos”, pues también en el ámbito futbolístico, cualquier mujer puede ser madre, estudiante y trabajadora sin necesidad de enfrentar barreras por género .

“Actualmente, si un hombre desea combinar su vida laboral con el fútbol puede hacerlo […] si juega fútbol profesionalmente puede gozar de un salario que le permitirá dedicarse, por elección, de lleno a esa sola profesión. En cambio, si las mujeres optan por dedicar su vida al fútbol, reducen significativamente sus posibilidades de crear una familia bajo su sustento, pues la brecha salarial es tan amplia que las obliga a trabajar en otros ámbitos”. Cuando Todas Jugamos

De acuerdo el estudio Global Sports Salaries Survey , el sueldo promedio mensual de las jugadoras en México es de 3 mil 420 pesos , apenas el 0.63% de lo que ganan los hombres; en la Liga MX varonil, el sueldo mensual promedio de un jugador ronda los 540 mil 456.50 pesos, y los que menos ganan perciben como mínimo 25 mil pesos mensuales.

Las personas del fútbol firmamos este manifiesto con el fin de reconocer la situación actual del deporte femenil, plantear las necesidades y retos que aún nos separan de la equidad de género #Manifiesto https://t.co/F1DqZcK7hF #CuandoTodasJuegan#FutbolConEquidad#YoFirmo pic.twitter.com/yWt73EcZtJ — Mari Jose (@fut_joe) March 12, 2020

Mediáticamente, para hablar del talento y futbol femenil se siguen utilizando tecnicismos relacionado con un referente masculino, y en clave de consumo varonil.

https://t.co/tkdZnkI3I5#FutbolConEquidad#YoFirmo#CuandoTodasJuegan — Andrea Romero (@andy_heidy) March 12, 2020

Valorar en trabajo de las mujeres en el fútbol

Otra brecha expuesta por las jugadoras es que hasta ahora, el valor de las futbolistas continúa ligándose al género por lo que no podrán hablar de equidad hasta que se valore su trabajo por la calidad de sus acciones; además aspiran a que el fútbol femenil sea un negocio propio y autosustentable.

“Se debe acabar con los roles de género y la idea de que un sistema previamente dominado por hombres nos ‘permitió’ jugar, narrar, dirigir, hablar, discutir y entrar al mundo del fútbol”. Cuando Todas Jugamos

Denunciaron que a comparación con la Liga MX varonil, ellas no cuentan con los mismo espacios lucrativos, horarios ‘prime’, patrocinios; tampoco se valoran lo logros femeniles de la misma manera, no se televisan los juegos en canales de alcance masivo, no hay proyecto de fuerzas básicas o divisiones menores.

“Demandamos una verdadera equidad que aspire a hacer del futbol femenil un negocio propio y autosustentable.”



Aplausos al manifiesto de la @AMFproMX y varias jugadoras de la @LigaBBVAFemenil.#CuandoTodasJuegan#FutbolConEquidad



👉🏼 https://t.co/BjbJpUjEb4 pic.twitter.com/RbWxBiRvLX — Campeonas MX (@campeonasmx) March 12, 2020

Hoy hablamos de género para de-generar el mañana, porque la equidad será real. Ese es nuestro partido, y queremos que lo juegues con nosotras.#Manifiesto https://t.co/uTNxd4t4rU#CuandoTodasJuegan#FutbolConEquidad

#YoFirmo pic.twitter.com/mLs0kBs8lJ — Michell Cecilia Guerrero Hernandez 14 (@MichHdez14) March 12, 2020

“Estamos conscientes de que la búsqueda de derechos no condicionales al género también implica asumir responsabilidades [...] No nos asusta, ni le huimos. Tener la misma oportunidad de someterse a estos retos, de ser tratadas con la misma exigencia que a los hombres, y obtener ganancias respaldadas y acorde al trabajo realizado, también es equidad”. Cuando Todas Jugamos

Acoso contra futbolistas

De las últimas exigencias, las mujeres que firman el manifiesto exigen erradicar las agresiones verbales, acoso y de censura contra ellas pues se sigue utilizando lenguaje para describirlas y que sea de consumo varonil; y pidieron no objetivar a futbolistas como productos de consumo visual y sexual sin su consentimiento.

“Se sigue hablando de cuerpos de jugadoras en vez de hazañas deportivas, de equipos femeniles como apéndices de su franquicia varonil, de futbol femenil como de segunda categoría o como de fuerzas básicas”. Cuando Todas Jugamos

Luego de que el documento fue publicado, jugadoras de fútbol han compartido su respaldo con las exigencias, más de 100 futbolistas han firmado y entre ellas se encuentran: