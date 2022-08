Christian Benítez, quien jugará en el Club Santos Laguna y el Club América , fue un icono en el futbol mexicano ganando títulos con ambos equipos, aunque también protagonizó varias polémicas; una de ellas que tuvo que ver co costillas rotas y su DT.

El ecuatoriano Christian Benítez llegó a la Liga MX en el 2007 para jugar con el Cub Santos Laguna. Después de tres años, se fue al Birmingham City FC de la Premier League de Inglaterra.

Regresó a México al Club América en el 2011 y se fue en el 2013 al futbol de Qatar, al El Jaish SC, donde el 29 de julio de ese año, perdió la vida debido a una afección cardiaca.

En su haber cuenta varias historias, incluidas las que hablan sobre que tenía un carácter muy explosivo, con el que muchos técnicos tuvieron que lidiar y hasta llegar más allá de una fuerte charla de vestidor.

El Chucho Benítez le rompió las costillas a su director técnico

Christian Benítez llegó a las manos con quien era su director técnico en el Club Santos Laguna, a quien le rompió las costillas.

En entrevista con el periodista David Medrano, Daniel Guzmán recordó las épocas en que dirigió al Chucho Benítez en el Club Santos Laguna en la Liga MX.

“Discutí con el Chucho Benítez, pero con guantes de box. A veces el jugador se confunde, piensan que el técnico no es humano, que no le duele perder, que no le duele que se burlen de uno y se vuelan, la tensión es fuerte”, recordó.

La tensión con Christian Benítez llegó a su punto álgido, cuando “das una indicación y si te la rebaten, si pasa eso hay que arreglarla, y si no es a las buenas…”.

Vino la pelea: “Dios lo tenga en el cielo, pero le agradezco que me haya puesto una chinga . Se alcanzó a llevar dos o tres golpes, pero me rompió un par de costillas”.

Daniel Guzmán (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Los logros de Christian Benítez

Christian Benítez ganó dos títulos en el futbol de mexicano.

En el torneo de Clausura 2008, ganó la Liga cuando el Club Santos Laguna venció a Cruz Azul en la final. El técnico era precisamente Daniel Guzmán.

En el Clausura 2013, el Chucho se coronó con el Club América, venciendo también al Cruz Azul en esa serie del gol del milagro de Moisés Muñoz.

