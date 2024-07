Hoy sábado 20 de julio, el Cruz Azul enfrentará al Deportivo Toluca en la Jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga MX y aquí te decimos dónde y a qué hora ver el partido en vivo.

El Cruz Azul recibirá al Deportivo Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes y buscará sumar su cuarta victoria en lo que va de este Apertura 2024 de la Liga MX.

La Máquina se posiciona como el líder del torneo mientras que el Deportivo Toluca está en la cuarta posición de la tabla general de posiciones con siete puntos por debajo del Club Pumas.

Además de este emocionante duelo, también se llevarán a cabo otros cuatro partidos más que son: Club Chivas vs Mazatlán FC, Club Santos Laguna vs Club Tigres, Rayados de Monterrey vs Club Querétaro y el FC Juárez vs Club América.

Cruz Azul vs Toluca: Posibles alineaciones y pronósticos

En esta Jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga MX, el Cruz Azul se enfrentará ante el Deportivo Toluca y el pronóstico para el partido es un empate ya que ambos han demostrado un buen nivel.

La Máquina es el único equipo invicto con tres victorias consecutivas y el Deportivo Toluca lleva dos partidos ganados, un empate y cero derrotas por lo que podría darle batalla a los cementeros.

Posibles alineaciones del Cruz Azul:

Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Alexis Gutiérrez , José Rivero, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y Georgios Giakoumakis.

Posibles alineaciones del Deportivo Toluca:

Tiago Volpi; Federico Pereira, Juan Pablo Domínguez, Jesús Angulo, Luan García; Marcel Ruiz, Jean Meneses, Brian García, Jesús Gallardo; Paulinho y Víctor Arteaga

¿Dónde y a qué hora ver el partido del Cruz Azul vs Toluca?

Hoy sábado 20 de julio, el Cruz Azul recibirá al Deportivo Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga MX.

Si no quieres perderte el partido del Cruz Azul vs Deportivo Toluca, aquí te dejamos los canales para que lo veas en vivo: