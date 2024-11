¿Va a suceder otra vez? El partido Cruz Azul vs Tigres, correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX, está pactado para celebrarse el sábado 9 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero ese mismo día habrá un concierto en la Plaza de Toros.

El Estadio Ciudad de los Deportes aún no ha resuelto los problemas con la Delegación Benito Juárez, ya se canceló el partido de Atlante, Club América busca sede alterna y el partido Cruz Azul vs Tigres está en veremos.

El Estadio Ciudad de los Deportes fue clausurado por violaciones a las normas de protección civil, debido a que a la misma hora se celebraron eventos masivos en el recinto de futbol y la Plaza de Torres, inmuebles vecinos.

Elementos de la delegación Benito Juárez acudieron a ambos inmuebles y los clausuraron; hasta el momento, la situación no se ha resuelto.

¿Se jugará el Cruz Azul vs Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes?

De acuerdo a información del periodista de TUDN, Adrián Esparza Otero, el Estadio Ciudad de los Deportes debe pagar la multa para que le quiten la suspensión y pueda operar con normalidad, por lo que de resolverlo el partido Cruz Azul vs Tigres sí se disputará en el inmueble.

El hecho de que el partido Cruz Azul vs Tigres sí se celebre en el Estadio Ciudad de los Deportes, no significa que no sufrirá modificaciones.

De acuerdo a la fuente mencionada, el horario del partido entre Cruz Azul y Tigres podría modificarse para evitar que una vez más se empalmen dos eventos masivos: el partido de futbol y el concierto mencionado en la Plaza de Toros.

El calendario de la Liga MX indica que el encuentro Cruz Azul vs Tigres se jugará el sábado 9 de noviembre a las 9:05 p.m. (tiempo del centro de México), pero debemos estar atentos, pues lo más seguro es que exista un cambio de horario.

Estadio Ciudad de los Deportes se pronunció tras ser clausurado

Luego de que el Estadio Ciudad de los Deportes fuera clausurado después del partido Cruz Azul vs Santos Laguna, el equipo de comunicación del inmueble emitió un comunicado en sus redes sociales en el que informó sobre la situación.

“Estamos teniendo mesas de trabajo con las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, Gobierno de la Ciudad de México y Liga MX para aclarar que el Estadio Ciudad de los Deportes cuenta con todos sus permisos al día para operar correctamente y retirar el estado de suspensión a la brevedad posible”, señaló el comunicado.