¡Llegó el día! Inicia la gran final de la Liga MX con el partido de ida del Cruz Azul vs América en el Estadio Ciudad de los Deportes; te decimos a qué hora y dónde verlo en vivo.

El jueves 23 de mayo comienza la final del torneo Clausura 2024, la cual será disputada entre América y Cruz Azul, la final más repetida en la historia de la Liga MX.

El partido de ida de la final se jugará el jueves 23 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, antes conocido como Estadio Azul.

Mientras que el juego de vuelta, la final final, se llevará a cabo el próximo domingo 26 de mayo en la mismísima cancha del mítico Estadio Azteca.

Cruz Azul vs América: ¿Quién llega mejor al partido de ida de la gran final de la Liga MX?

Inicia la final Cruz Azul vs América con el partido de ida, donde los equipos llegan en momentos diferentes, aunque se espera una seria más que pareja.

Si bien Cruz Azul ha sido el mejor equipo de esta Liguilla, su último duelo vs Rayados de Monterrey no fue el mejor y prueba de ello fue que quedó a un gol de quedar fuera.

Mientras que el Club América no ha mostrado su mejor juego en esta Liguilla; sin embargo, lograron imponerse al Pachuca, su principal victimario, y a Chivas, el odiado rival.

No hay duda de que el duelo Cruz Azul vs América será un partido muy parejo e intenso, donde no se espera mucho espectáculo ni goles.

Cruz Azul vs América: ¿A qué hora y en qué canal ver el juego de ida de la final de la Liga MX?

Este jueves 23 de mayo iniciará la final de la Liga MX con el juego de ida Cruz Azul vs América, donde comenzará la disputa por el título del torneo Clausura 2024.

El juego de ida de la gran final entre Cruz Azul y América se disputará en la casa del conjunto celeste, el Estadio Ciudad de los Deportes, antes conocido como Estadio Azul o Estadio Azulgrana.

La hora pactada para el inicio del encuentro es a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, aunque podría retrasarse como en los últimos encuentros de La Máquina.