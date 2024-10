El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de todo México, por lo que Cruz Azul hizo algo muy especial para representar nuestra cultura.

Y es que Cruz Azul lanzó una colección especial de gorras para conmemorar el Día de Muertos, una fecha donde recordamos a los seres queridos que ya no están con nosotros.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber para comprar las n

las cuáles las debería tener todo buen aficionado del líder de la Liga MX.

Precio y dónde comprar las gorras Cruz Azul New Era x Día de Muertos

Cruz Azul, junto con la popular marca de gorras New Era, lanzó una colección especial de Día de Muertos que estará disponible solo por algunas semanas o hasta agotar existencias.

Las nuevas gorras Cruz Azul New Era x Día de Muertos está disponibles en dos modelos, la tradicional curva y la moderna plana, pero ambas tienen el mismo diseño y color.

El diseño de las gorras tiene el escudo de La Máquina, además de detalles típicos de esta festividad como el tradicional papel picado. El color predominante es el blanco, aunque la visera es azul.

Este increíble accesorio del Cruz Azul está disponible en la tienda de La Noria, tiendacruzazul.mx, New Era Stores, New Era Online y New Era App, con un precio especial de 849 pesos.

¿Cuándo es el próximo partido del Cruz Azul en la Liga MX?

Cruz Azul sigue con su participación en el Apertura 2024 de la Liga MX, torneo en el que se ha mostrado muy superior a los demás equipos de la primera división.

El próximo partido del Cruz Azul en la Liga MX será este sábado 2 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, cuando el equipo de Martín Anselmi reciba a Santos Laguna en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.