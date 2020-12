Los fans recriminaron que Cruz Azul sea el único equipo de la Liga MX que no tiene entrenador a días del inicio del nuevo torneo.

¡No pueden más! Los aficionados de Cruz Azul explotaron contra el equipo en redes sociales, pues es el único club que no cuenta con un entrenador a falta de escasos días para que comience el torneo Guard1anes (Clausura) 2021.

La cuenta de Twitter de Cruz Azul no ha estado muy activa en los últimos días, pues sólo ha publicado un par de imágenes de los jugadores entrenando, pero ha sido justo ahí donde los fans han expresado su molestia.

Y es que los seguidores de La Máquina, que volvieron a ver cómo su equipo les decepcionó de forma increíble en el torneo pasado, están hartos de los malos manejos en el club, lo que se ha reflejado en el tema del entrenador.

"Mañana es el cierre de registros del mercado local. Seguimos sin técnico. Sin REFUERZOS. Mismos petardos"; "Por eso no somos campeones, el primer equipo en quedarse sin técnico y a estas alturas no tienen. No sé si es Ordiales o quién toma las decisiones, pero estamos peor que antes", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin presidente, sin DT, sin refuerzos...



Fue bonita la ilusión de que por fin se coronarían en 2020, porque ya luce muy complicado en el futuro cercano. — Juan José Hernández (@SectorPambolero) — Juan José Hernández (@SectorPambolero) December 31, 2020

Cruz Azul no tiene refuerzos para el Guard1anes 2021

Cruz Azul no solo no tiene entrenador, tampoco tiene presidente -Billy Álvarez sigue prófugo- y menos refuerzos para encarar el próximo torneo del futbol mexicano, en el que buscarán, una vez más, tratar de romper con la sequía de 23 años sin título de liga.

Y es que hasta la fecha no se ha anunciado alguna incorporación al cuadro celeste. De lo único que se ha hablado es del posible regreso de Guillermo 'Pol' Fernández y Walter Montoya, quienes terminaron sus préstamos.

También se habla de las salidas de Pablo Ceppelini, Milton Caraglio y Bryan Angulo, además del caso de Jesús Corona, que fue puesto como transferible; no obstante, la realidad es que será difícil definir el futuro de estos jugadores sin un proyecto ni un entrenador.