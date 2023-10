Cruz Azul debe de dar por perdido el torneo de Apertura 2023 de la LIga MX, con once puntos y doce por disputarse sólo un milagro los podría meter a las finales pero eso parece que no le importa a los directivos que ahora no ven a futuro, ya que uno de sus mejores jugadores se podría ir del equipo, si no lo renuevan.

La temporada del Cruz Azul ha sido un fracaso, ya que en trece juegos sólo ha ganado tres empatado dos y perdido ocho, con muy pocas posibilidades de clasificar por lo menos al Play IN. pero el mayor problema sería que perderían a uno de sus mejores futbolistas.

Todo esto se debe a la mala planeación que tuvo el equipo desde la pretemporada, con refuerzos que no llegaron al equipo, otros que estuvieron cerca de formar al final se cayeron y con algunos más que nunca llegaron al equipo a pesar de las necesidades que se tenían.

Ahora el problema es que la directiva de Cruz Azul no ha tenido tiempo, o el interés, de renovar a lo poco bueno que le queda al equipo.

Un futbolista con contrato vigente, puede comenzar a negociar con otro club cuando sólo el queden seis meses de tiempos y eso está a punto de suceder con Ignacio Riveros, uno de los referentes del cuadro que dirige Joaquín Moreno.

Se le va un referente a Cruz Azul

Si la directiva de Cruz Azul no se pone atenta, Ignacio Riveros, uno de los referentes del equipo podría salir de este.

Al uruguayo Ignacio Riveros, uno de los pocos futbolistas que quedan del Cruz Azul que fue campeón en el 2021, tiene contrato con el cuadro cementero hasta junio del 2024, y hasta el momento las negociaciones para una renovación no han comenzado.

El charrúa ha sido de gran utilidad desde los tiempos de Juan Reynoso, pasando por Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, Tuca Ferretti y ahora Joaquín Moreno.

Ignacio Riveros, lo mismo juega como contención, que como volante ofensivo que como lateral izquierdo y siempre ha cumplido en todas las posiciones.

En este torneo ha jugado once partidos y marcado un gol.

Óscar Pérez (Christian Chavez / Christian Chavez)

La edad podría impedir la renovación de Ignacio Riveros

Ignacio Riveros podría quedar libre a inicios del año entrante, si es que Cruz Azul no se apresura a renovarlo.

La edad podría ser un impedimento para esto, ya que cuenta con 31 años y había una tradición en el equipo, desde los tiempos de Billy Álvarez, donde los jugadores de más de 30 años no eran renovados por mucho tiempo.

Ya se habla que la directiva de Cruz Azul, no se sabe si encabezada por Jaime Ordiales u Óscar Pérez ya están viendo cómo renovar la columna vertebral del equipo: Portero. Defensa central, contención y centro delantero.

