Arcahaie FC enfrentará a Cruz Azul el próximo miércoles 13 de abril; estará en juego un boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

México.- En otro caso de situaciones que sólo pasan en Concacaf, se reveló que el modesto Arcahaie FC no tiene dinero suficiente para solventar los gastos de su viaje a México, donde enfrentará al Cruz Azul Futbol Club en la Vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del área.

De acuerdo con David Medrano, el Arcahaie FC no tiene boletos para trasladarse a México para afrontar el partido ante el Cruz Azul, mismo que está programado para disputarse en el Estadio Azteca próximo martes 13 de abril .

Por si fueran poco ese problema, los jugadores haitianos tampoco cuentan con visa de Estados Unidos , lo que les impide llegar vía la frontera con el país vecino. De modo que la única opción es alquilar un vuelo chárter.

“A poco más de 48 horas de que se juegue el Cruz Azul vs Arcahie, los haitianos no tienen boletos para viajar a México y no tienen visa para poder moverse por USA. La única solución es un chárter cuyo costo ronda los 150 mil dólares que los caribeños no tienen” David Medrano

A poco mas de 48 horas de que se juegue el Cruz Azul vs Arcahie, los haitianos no tienen boletos para viajar a México y no tienen visa para poder moverse por USA. La única solución es un chárter cuyo costo ronda los 150 mil dólares que los caribeños no tienen.

Concacaf entra al rescate del Arcahaie FC

Más tarde, el propio David Medrano afirmó que la Concacaf había “entrado al rescate” del Arcahaie FC en aras de que pudiera viajar a México y así cumplir con el duelo de los octavos de Final de la Liga de Campeones.

Por ende, el Cruz Azul sí tendrá rival en la serie que va empatada a cero después del raquítico desempeño futbolístico mostrado en República Dominicana , donde se llevó a cabo el partido debido a que el estadio del conjunto haitiano no cumplía con los requerimientos necesarios.

CONCACAF entra al rescate del Arcahie y pagará el charter para que los haitianos puedan jugar vs Cruz Azul.

Dado el panorama, el pronóstico es que Cruz Azul Futbol Club saque la victoria de manera sencilla, lo que le permitiría instalarse en los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones 2021.