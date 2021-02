Cristiano hizo un breve resumen de su carrera profesional y agradeció el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera.

Cristiano Ronaldo se encuentra de manteles largos por la celebración de su cumpleaños 36 y el vigésimo año de su carrera como futbolista profesional. Es por eso que decidió escribir un emotivo mensaje, en el cual dejó entrever que el retiro está muy cerca.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Cristiano compartió una fotografía de la celebración de su cumpleaños en la que aparece junto a su pareja Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos. El portugués hizo un breve resumen de su carrera y agradeció a todas las personas que le han apoyado durante todos estos años.

"Parece que todo empezó ayer, pero este viaje ya está lleno de aventuras e historias para recordar. Mi primer balón, mi primer equipo, mi primer gol... ¡El tiempo vuela! He dado todo lo que pude, nunca me contuve y siempre he intentado ofrecer la mejor versión posible de mí. A cambio, me dieron amor y admiración, presencia y apoyo incondicional. Y por eso, nunca podré agradecerles lo suficiente. No podría haberlo hecho sin ustedes" Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo EFE

¿Cristiano Ronaldo se prepara para el retiro?

Cristiano Ronaldo dejó entrever que el retiro se encuentra cada día más cerca, pues sabe que no puede prometer a sus aficionados otros 20 años de carrera, pero lo que sí puede asegurar es que siempre dará lo mejor de su rendimiento en cada partido.

"Mientras celebro mi 36 cumpleaños y mi vigésimo como futbolista profesional, lamento no poder prometerles 20 años más de esto. Pero lo que puedo prometer es que, mientras continúe, ¡nunca recibirán menos del 100% de mí!" Cristiano Ronaldo

Lluvia de felicitaciones para Cristiano Ronaldo

Como era de esperarse, Cristiano Ronaldo ha recibido decenas y decenas de felicitaciones por su cumpleaños 36. Desde la Selección de Portugal, de la que es máximo goleador; la Juventus, su actual equipo; hasta Pelé, quien le mostró total admiración.

"Cristiano, no es secreto para nadie lo mucho que te admiro. Te deseo un feliz cumpleaños"

Pelé

Por supuesto no podía faltar el mensaje de Georgina Rodríguez, su actual pareja, quien le escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Y llegar a viejitos con la misma ilusión de hoy. Feliz día, feliz vida amor mío. Que Dios siga aportando a nuestras vidas tanto amor, salud y bendiciones" Georgina Rodríguez

Algunos récords de Cristiano Ronaldo

No cabe duda de que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia y la mejor prueba de ello es la importante cantidad de récords que ha alcanzado y pulverizado a lo largo de su carrera como futbolista profesional, tanto en el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, como con la Selección de Portugal.

Estos son algunos de los récords y marcas que Cristiano ha conseguido: