Último treino antes do jogo com a Suécia! 🇵🇹🇸🇪 #VamosTodos #VamosComTudo



Last practice before the game with Sweden! 🇵🇹🇸🇪 #TeamPortugal pic.twitter.com/IIFI22Ltop

— Portugal (@selecaoportugal) October 13, 2020