En el marco del 88 aniversario de la Cooperativa La Cruz Azul, los líderes cooperativistas, opositores al presidente Guillermo ‘Billy’ Álvarez revelaron que Carlos Hermosillo será el nuevo director deportivo del equipo.

En una reunión este 2 de noviembre en Hidalgo, el líder cooperativista Víctor Manuel Velázquez consideró que en tiempos recientes la organización vive "tiempos de terror" como consecuencia de la "dictadura" de Guillermo Álvarez.

En la conferencia de prensa se proyectó un video en donde Carlos Hermosillo mandó unas palabras para los socios cooperativistas, a quienes les agradeció por el trato que siempre le han brindado.

El histórico jugador celeste se dijo triste por el mal momento futbolístico que vive La Máquina, por lo que espera que puedan tomar "buenas decisiones" para ver al equipo campeón.

"Me da mucha tristeza ver que en la parte futbolística exista todo este disturbio. No me gusta, no me agrada que en la institución de Cruz Azul siga pasando lo que está pasando en el futbol".

Carlos Hermosillo