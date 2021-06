Ni en sueños ni en pesadillas contrataría a Hugo Sánchez para Chivas: Jorge Vergara

Tras el empate sin goles de Chivas y Cruz Azul, que dejó a los de Guadalajara más inmersos en los puestos de descenso. Hugo Sánchez responsabilizó al máximo dirigente del club tapatío, Jorge Vergara. Como el máximo responsable de la crisis del club.

Así se expresó Jorge Vergara

Jorge Vergara no tardó en contestar al "Matador" , al que mandó un mensaje recordando su pésimo paso por la Selección mexicana, además de asegurar que ni en sueños ni pesadillas contrataría a Hugo Sánchez como Director técnico de Chivas.

"No tengo por costumbre seguir a Hugo Sánchez, la verdad de las cosas es que no sé nada. Ni en sueños ni en pesadillas contrataría a Hugo Sánchez para Chivas o para algún equipo, que ni se preocupe porque nunca lo vamos a llamar(...)"Qué lástima que no reconoce que se fue por malo, no porque yo lo eché", indicó Jorge Vergara a ESPN.

Con información de mediotiempo.com