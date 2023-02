El Conejo Pérez hizo una polémica declaración sobre el arquero de Cruz Azul, Sebastián Jurado pues el equipo estaba en aprietos tras los malos resultados.

Sebastián Jurado ha sido duramente criticado por su desempeño con Cruz Azul, pero el mismo Conejo Pérez fue el que se unió a los comentarios,

Pues en entrevista para W Deportes, aseguró que no es lo mismo estar en los Tiburones Rojos (donde estaba Jurado) que en Cruz Azul.

“Con todo respeto, no es lo mismo jugar en el Veracruz que estar en Cruz Azul”, dijo.

Sin duda su declaración causó revuelo, dado que Jurado es integrante del equipo y esa afirmación podría provocar problemas internos.

Tuca Ferretti en Cruz Azul

Por su parte, Cruz Azul ya tiene nuevo técnico, pues Tuca Ferretti ya fue presentado después de su llegada a la capital del país.

El Tuca lució emocionado por dirigir a uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, ya solo le falta el Club América.

“Es uno de los 4 grandes del futbol mexicano. Es una gran oportunidad y un gran reto para cualquier entrenador”, dijo el entrenador brasileño, quien este miércoles cumplió los 69 años de edad.

El Tuca abandonó el Aeropuerto sin apoyo del club, pues por decisión propia tomó un taxi y rechazó el transporte privado que le habían ofrecido.

Se fue directo a las oficinas corporativas de Cruz Azul, donde horas después salió acompañado de Memo Vázquez quien será su auxiliar técnico.

Tuca Ferretti pide tiempo en Cruz Azul

Por otro lado, Tuca Ferretti aseguró e entrevista con TUDN, que necesita tiempo para levantar al equipo, pues no es una tarea sencilla,

“El inicio de torneo no es adecuado. Ni somos tan buenos ni tan malos, lo que encuentro es un grupo consciente de las dos fases (la Copa por México) para poder comprometernos a que esto no sean picos. No podemos salir del infierno al cielo”, dijo.

