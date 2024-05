El legado Chucho Benítez lo ha continuado su hijo, quien ha salido Campeón en el Estadio Azteca con el América Sub-14; su padre es recordado como uno de los atacantes más letales que ha tenido el futbol mexicano, mismo que logró alzar el título de Liga con América y Santos.

La cantera del América venció 2 - 1 en el global a Necaxa y logró salir Campeón en el Estadio Azteca, el hijo de Chucho Benítez inició de titular, mientras que el hijo de Santiago Baños estuvo en la banca.

Con Santos, Chucho Benítez también logró ser reconocido como el mejor futbolista de la temporada, convirtiéndose en un ídolo para la afición lagunera y para la de América.

El delantero ecuatoriano destacó como delantero del América, con quienes levanto el título en el Clausura 2013 tras vencer al Cruz Azul en la tanda de penales, además de un agónico gol de Moisés Muñoz en la recta final partido.

Roger Benítez sigue con el legado de su papá Chucho Benítez

Roger Benítez se encuentra jugando en las inferiores del América, con quienes logró coronarse en el Clausura 2024 con la Sub-14 del conjunto capitalino.

Roger Benítez salió de titular, tras recuperarse de una dura lesión, razón por la que al final del partido no ocultó su felicidad por coronarse en el Estadio Azteca.

“Muy Feliz por todo el esfuerzo del equipo, el apoyo. Es algo que debemos valorar jugar en este estadio tan hermoso”, añadió Roger.

Además, el joven comentó que durante su lesión la pasó difícil, es por eso que nunca se dio por vencido y le dedica el título a su padre.

“Sí me costó, lloraba y me ponía triste; esto me enseñó a nunca rendirme. En especial (se lo dedico) a toda mi familia y a mí papa que falleció hace 11 años”, finalizó Benítez.

¿Saben quién era su papá? pic.twitter.com/iF2nlz5qM2 — Jesús Romero (@Jesusjdrc) May 11, 2024

¿Cuáles son los números de Chucho Benítez con América y Santos?

Chucho Benítez era sinónimo de gol, una vez de cara al arco, era difícil ver al delantero ecuatoriano fallar.

Con América Chucho Benítez logró anotar un total de 58 goles, repartir 15 asistencias en 79 partidos, dando un total de 73 aportaciones a gol con las Águilas.

Mientras que con Santos el delantero jugó 110 partidos, anotó 58 goles, repartió 25 asistencias, sumando un total de 83 aportaciones a gol con La Comarca Lagunera.