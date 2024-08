Luego de sufrir una escandalosa goleada contra el Chelsea de la Premier League, el Club América volvió a jugar un partido amistoso en Estados Unidos.

Esta vez, el Club América se enfrentó al Aston Villa, equipo de la Premier League que presentó un equipo plagado de suplentes para enfrentar al bicampeón del futbol mexicano.

Durante los 90 minutos, el partido no presentó muchas emociones, aunque los aficionados de las Águilas no dejaron de apoyar a su equipo a pesar de no llenar el estadio.

¿Cómo quedó el Club América vs Aston Villa, partido amistoso en Estados Unidos?

Después de caer 3-0 a manos del Chelsea, el Club América se volvió a enfrentar a un equipo de Inglaterra en sus partidos de preparación antes de la Leagues Cup.

Esta vez, el Club América pudo conseguir la victoria, aunque fue por la mínima, pues derrotó 1-0 al Aston Villa en su segundo partido de preparación.

El único gol del partido llegó por parte de Illian Hernández, quien aprovechó una desatención en la marca y se enfiló solo contra el guardameta.

Este fue el último partido de preparación del Club América antes de debutar en la Leagues Cup, torneo en el que no jugó la primera fase al ser el actual monarca de la Liga MX.

¿Cuándo debuta el Club América en la Leagues Cup?

El Club América debutará en la ronda de dieciseisavos de final de la Leagues Cup después de evitar jugar la primera ronda por ser el actual campeón de la Liga MX.

El debut del Club América en la Leagues Cup será el próximo viernes 9 de agosto. Las Águilas son uno de los equipos en los que la Liga MX tiene puestas sus esperanzas para ganar el torneo.

El partido debut del bicampeón de la Liga MX en el torneo que se hizo en conjunto con la MLS se podrá ver a través de Apple TV con el MLS Season Pass.