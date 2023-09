La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de futbol aceptó el error que tuvo tras el comunicado que sacaron sobre el mal conteo de las tarjetas amarillas que tenía el jugador del Mazatlán FC y nunca estuvo suspendido por acumulación de tarjetas.

Se terminó la polémica de la supuesta alineación indebida del Mazatlán y la Comisión Disciplinaria aceptó el error que tuvo ya que hicieron mal el conteo de la tarjetas, debió de tener 5 pero contaron 3 y oficialmente no estaba suspendido.

En el comunicado la Comisión Disciplinaria decía que el jugador Joaquín Esquivel no debía aparecer en el partido entre Mazatlán FC y Club Chivas debido a que tenía suspensión por acumulación de tarjetas pero fue un error de conteo y lo aceptaron, así que todo quedó en un mal entendido.

“...Existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que NO SE CONFIGURA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE ALINEACIÓN INDEBIDA establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones”, se lee en el comunicado.

Alineación correcta en el triunfo de Mazatlán FC ante el Club Chivas

La novela de la alineación indebida terminó ya que el conjunto de Mazatlán FC presentó de manera correcta su alineación pues Joaquín Esquivel no tenía las 5 tarjetas amarillas y oficialmente pudo ir al banco de suplentes con los cañoneros.

Todo fue por un error que tuvo la Comisión Disciplinaria al hacer un mal conteo de las tarjetas que tenía el jugador del Mazatlán y al no hacerlo oficial, Joaquín Esquivel estuvo dentro de la alineación correcta en el triunfo sobre Chivas.

Club Chivas perdió el partido en la cancha y no habrá castigo para el conjunto de Mazatlán por alineación indebida pues no hubo un comunicado oficial que diga que el jugador Joaquín Esquivel debió de estar suspendido.

Equipos de la Liga MX que han perdido puntos por alineación indebida

Previo a todos los partidos en la Liga MX se tiene que hacer una lista de los jugadores que pueden jugar y lo que no puedan ya sea por lesión, suspensión e incluso por papeles no tendrán que aparecer en esas listas porque sería alineación indebida.

Pero desgraciadamente para algunos equipos se les ha pasado estos detalles y ponen a jugadores en la banca estando suspendidos o no registrados en la Liga MX y gracias a eso se han perdido partidos en la mesa pese a que los han ganado en la cancha.

Estos son los equipos que han perdido partidos en la mesa por alineación indebida y les han costado los puntos;

Veracruz en 2004

Cruz Azul en 2007

Dorados de Sinaloa en 2017

Club América en 2021

Club Puebla en 2023

