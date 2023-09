En el Club América urge un defensa central y este, en caso de llegar, provendría del Club Tigres, equipo que ha ofrecido a un futbolista al Nido.

Recordemos que las Aguilas del Club América llevan meses tratando de fichar a un central que eleve el nivel de la zona baja; sin embargo, ese jugador no ha podido llegar , pero ahora sí lo haría gracias al Club Tigres.

Incluso se llegó a hablar de futbolistas como Sergio Ramos, pero todo quedó en meras suposiciones

Es Igor Lichnovsky el defensa que el Club Tigres han puesto en la vitrina para que el América se lo lleve a fin de reforzar la zaga del equipo que dirige André Jardine.

Igor Lichnovsky, un consagrado de la Liga MX

El chileno Igor Lichnovsky, quien sería refuerzo del Club América, tiene una basta trayectoria en la Liga MX, pues ha militado en Club Necaxa, Cruz Azul y en el propio Club Tigres.

Cabe señalar que Igor Lichnovsky ha ganado títulos en todos los equipos mexicanos en los que ha militado, de modo que es un elemento de probada calidad.

Aunque eso sí, no tuvo mucha actividad con los felinos en los últimos tiempos; no obstante, las Águilas del Club América deben mover sus fichas rápidamente si es que no quieren quedarse sin refuerzos.

Y es que al cuadro azulcrema ya se le han caído varios refuerzos en las últimas semanas, de manera que la intención de la directiva es fichar a un zaguero que ayude al equipo.

Club América enfrenta al Club Chivas

Por ahora el Club América se prepara para recibir al Club Chivas en lo que será una edición más del Clásico Nacional.

El Clásico Nacional entre Club América y Club Chivas correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2023 de la Liga MX se jugará el próximo 16 de septiembre.

El escenario será el Estadio Azteca y la pelota comenzará a rodar a las 21:10 horas.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok