Indignación en el Club Pumas femenil debido al incumplimiento de un bono de 10 mil pesos que la directiva había prometido; a cambio, las jugadoras recibieron una tarjeta departamental de 500 pesos.

La directiva encabezada en su momento por Leopoldo Silva les prometió a las jugaras del Club Pumas femenil un bono de 10 mil pesos si lograban calificar a la Liguilla del Apertura 2023.

Las jugadoras cumplieron su parte, pues alcanzaron los cuartos de final , donde perdieron ante Tigres femenil. Pero se supondría que el bono tenía que ser entregado.

Sin embargo, el cambio de presidente en el patronato hizo que la nueva directiva desconociera las promesas hechas por la administración pasada, por ende, les entregaron tarjetas departamentales con un valor de 500 pesos, tal como reporta El Francotirador en su columna de Récord.

Directiva del Club Pumas se burla de sus jugadoras

Si esto llega a comprobarse, sin lugar a dudas constituiría una burla de la directiva del Club Pumas que ahora encabeza Luis Raúl González, pues son 9 mil 500 pesos menos que lo prometido.

Según la citada fuente, las tarjetas entregadas por la directiva del Club Pumas a las jugadoras del plantel femenil son de la tienda El Palacio de Hierro y tienen un saldo precargado de 500 pesos.

No obstante, con ese dinero ni siquiera se pueden adquirir unos zapatos de futbol decentes, pues la mayoría, en sus versiones profesionales, van desde los 2 mil pesos en adelante siendo muy muy optimistas.

Aunque una de las justificantes del Club Pumas femenil sería que no hay recursos suficientes para premiar a las jugadoras, pued que esto no sea del todo cierto.

Y es que el equipo varonil ha gozado de una buena inversión, ya que se contrataron a varios futbolistas para el proceso de Antonio Mohamed, el cual terminó de manera abrupta el pasado 12 de diciembre.

Liga MX Femenil y la brecha salarial de género

Hace unas semanas se supo de la iniciativa de diputados para erradicar la brecha salarial de género que existe en el deporte profesional.

Máxime porque en la Liga MX Femenil llegó a haber jugadoras que apenas ganaban 3 mil 500 pesos mensuales, por lo que tuvieron que renunciar a su sueño profesional.

Sin embargo, hay voces que consideran que no puede haber equidad debido a que la Liga MX Femenil no produce lo que su contraparte masculina; no obstante, se han roto récord de audiencia y asistencia en el futbol practicado por mujeres.

