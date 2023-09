En lo que parece un intento por explotar lo más posible a su joya futura, el Club Necaxa ha decidido rechazar la oferta que ha hecho el FC Barcelona por Heriberto Jurado.

Diversos medios reportaron que el FC Barcelona hizo una oferta por Heriberto Jurado, pidiéndolo a préstamos por un año con opción a compra.

La intención es que se acabara de formar en las fuerzas básicas del club, en específico con el Barça Athletic a las órdenes de Rafael Márquez, el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana.

Pero no, al Club Necaxa no le convenció la oferta y decidió que ese jugador “les va a salvar” su hasta ahora mediocre temporada. Y es por eso que el futbolista mexicano no avanza.

Heriberto Jurado (Manuel Montoya / Manuel Montoya)

¿Quién es Heriberto Jurado, la joya que quería el FC Barcelona?

Heriberto Jurado, volante ofensivo es una de las joyas del Club Necaxa, de lo poco bueno que queda en el equipo.

Debutó en la Liga MX, en la primera División, en el Apertura 2021 apenas a los 16 años de edad, llamando de inmediato la atención tanto de equipos mexicanos como del extranjero.

El torneo pasado fue lo que poco que destacó del equipo de Aguascalientes y por esa razón la directiva seguramente quiere aferrarse a él para rescatar algo en esta temporada.

El FC Barcelona y otros equipos de países como Portugal, Alemania y Francia, se han interesado en él, pero ninguna oferta había sido tan seria como la del Barcelona, que le han visto muchas cualidades para poderlo terminar de desarrollar y potenciarlo a largo plazo.

Pero el equipo mexicano ha decidido que no, que no sale, a pesar de que en caso de que fuera comprado se habla de que le pagarían 184 millones de pesos.

Rafael Márquez (Captura de video)

Las joyas mexicanas en Europa

No es nuevo que los jóvenes futbolistas mexicanos vayan a Europa para tratar de ligar contrato como primera meta, además de terminar con su desarrollo futbolístico.

Jordan Carrillo sigue en la segunda división de España con el Sporting de Gijón.

Marcelo Flores regresó al Arsenal de la Premier League para buscare una nueva oportunidad.

Los mercados de fichajes en Europa se están cerrando, por lo que se ve complicado que lleguen más promesas nacionales a varios equipos.

