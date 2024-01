Quién lo diría, Alexis Vega podría ser titular en el Club Chivas, a pesar de todo lo que se ha vivido en la pretemporada, pues entra en el gusto del nuevo técnico Fernando Gago.

Estas últimas semanas han sido una telenovela para Alexis Vega sobre su permanencia o no en el Club Chivas, hubo una buena oferta de parte del Cruz Azul y al final esta no se concretó, se dice porque el jugador no estuvo de acuerdo en las cláusulas que quería hacerle firmar el cuadro cementero.

Además de una sustancial baja de sueldo al que recibía en el Club Chivas.

Todo esto podría desatar que en el Club Chivas la permanencia de Alexis Vega no sea bien vista, pero parece que es al contrario, Fernando Gago lo quiere en su cuadro titular.

Alexis Vega, titularísimo en el Club Chivas

A pesar de todas las dudas que hay acerca de su nivel y de su rechazo a firmar con el Cruz Azul, en el Club Chivas se dice, Alexis Vega tiene cabida.

Fernando Gago, nuevo técnico del Club Chivas y quien entró por Veljko Paunovic tiene contemplado a Alexis Vega en su cuadro titular para abrir el torneo, si es que la directiva no le sigue buscando equipo fuera de Guadalajara al delantero de perfil zurdo.

A Alexis Vega le quedan seis meses de contrato con el Club Chivas. Si se va vendido en este momento, el Guadalajara podría tener ganancia por la venta de sus derechos, pero al mismo tiempo, Alexis tiene la libertad de firmar un precontrato con cualquier club.

En seis meses el jugador de la Selección Mexicana se iría libre sin que los tapatíos ganaran un solo centavo.

🔴 Desde hace un par de días y hasta hoy, el sentimiento que predomina en el Guadalajara es que Alexis Vega se quedará y terminará de cumplir su contrato con @Chivas.



✅ Incluso es un jugador que le agrada a Fernando Gago; el argentino cuenta con él si permanece en el club. Todo… pic.twitter.com/aK3XmU2mME — Rodrigo Camacho (@rodrigocamacho_) January 3, 2024

El calendario del Club Chivas

El Club Chivas podría iniciar el torneo de Clausura 2024 con el siguiente cuadro, si es que Fernando Gago tiene en cuenta a Alexis Vega.

Portero: Oscar Whalley.

Alan Mozo, Tiba Sepúlveda, Orozco Chiquete y Alejandro Mayorga.

Volante: Fernando Beltrán, Oso González, y Pocho Guzmán.

Alexis Vega, José Juan Macías y Piojo Alvarado.

El calendario del Club Chivas al inicio del torneo sería de la siguiente forma:

Jornada 1: vs Club Santos Laguna.

Jornada 2: en Club Tigres.

Jornada 3: en Club Tijuana.

Jornada 4: vs Deportivo Toluca.

Jornada 5: en Atlético de San Luis.

Jornada 7: en Mazatlán FC.

Jornada 8: vs Club Pumas.

Jornada 9: en Club Necaxa.

Jornada 10: en Cruz Azul.

Jornada 11: vs Club León.

Jornada 12: vs Club América.

Jornada 13: en Rayados de Monterrey.

Jornada 14: vs Club Puebla.

Jornada 15: en CF Pachuca.

Jornada 16: vs Querétaro FC.

Jornada 17: en Atlas FC.

