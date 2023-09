🦅AMÉRICA🦅



DIEGO VALDÉS❌

MIGUEL LAYÚN❌

SEBAS CÁCERES❌

ISRAEL REYES❌

ÁNGEL MALAGÓN⏳✅



La baja de Diego para el Clásico Capitalino es sensible, pero Jardine prefiere no arriesgarlo y cuidarlo.



Malagón parece no tendrá problema. Hoy trabajó al parejo. @TUDNMEX @TUDNUSA