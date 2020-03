“Los mexicanos juntos podemos con todo”: ‘Chucky’ se pronuncia ante coronavirus

El ex Pachuca se encuentra en cuarentena debido a la situación que se vive en Italia.

México.- “Chucky” Lozano mandó desde Italia un mensaje a todos los mexicanos, en el cual invita a seguir las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias en relación al coronavirus.

En un video difundido en su Twitter, “Chucky”, además de exhortar a lo anterior, hizo un llamado a la unidad de los habitantes del país, pues, recordó, de esa manera se han sorteado otras vicisitudes, como la que representa el Covid-19.

“Hola amigos, quiero invitar a todos a que tengan las medidas de precaución para combatir el coronavirus juntos, ya que hemos demostrado que los mexicanos juntos podemos con todo”. "Chucky" Lozano

En estos momentos, el ex jugador del Pachuca se encuentra en cuarentena debido a que Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus.

Serie A regresaría en mayo

Aunque en estos momentos queda claro que, como dice Jorge Valdano, el futbol es la cosa más importante de las menos importantes, cabe señalar que los distintos equipos trasalpinos se prepararan para volver a la activida d.

Por ejemplo, el Napoli, equipo del “Chucky” Lozano, tiene pensando regresar a los entrenamientos el próximo 23 de marzo ; en tanto que las estimaciones más optimistas señalan que la Serie A sería reanudada a inicios de marzo.

Lo que es una realidad es que el extremo mexicano viene arrastrando un largo periodo de inactividad , pues prácticamente desde el 2020 no ha sido un habitual en la oncena azurri, toda vez que no goza de la confianza de Gennaro Gattuso.