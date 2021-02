Lozano fuori per colpa di Gattuso. Non era il caso di insistere a farlo tornare in difesa. 2/3 minuti potevamo reggere anche in 10. Ora come fai ad affrontare un ciclo così senza Lozano? Dopo aver distrutto Mertens ora si aggiunge Lozano. Altro che critiche eccessive a Gattuso...

— Nicola Licciardiello (@nili987) February 15, 2021