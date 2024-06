Chucky Lozano volvió a le carga contra Jaime Lozano, pero ahora no por su estrategia en los partidos, sino por dejarlo fuera de la Copa América 2024.

Poco a poco el Chucky Lozano empieza a mostrar su molestia y dolencia por haber quedado fuera de la lista de jugadores que representarán a la Selección Mexicana en la Copa América 2024.

Y es que Jaime Lozano decidió ‘cortar’ al Chucky Lozano de la lista para la justa de Conmebol y todo parece indicar que fue por unas declaraciones del futbolista del San Diego FC.

Por ello es que el Chucky Lozano ya ha empezado a soltar ‘veneno’ para ‘lastimar’ a Jaime Lozano en la Selección Mexicana, pues sus recientes declaraciones sólo entorpecen la actualidad del Tricolor.

“Si soy honesto, sí me dolió muchísimo quedar fuera de la Copa América por culpa de Jaime Lozano”: Hirving Chucky Lozano

El flamante refuerzo del San Diego FC de la Major League Soccer, Chucky Lozano, declaró que la decisión que tomó Jaime Lozano de dejarlo fuera de la Copa América 2024 sí le “dolió”.

“Sí, si soy honesto, sí me dolió un poco, la verdad que no me lo esperaba, creía que podía ir, llegó esta decisión del entrenador, siempre he dicho que la respeto, no hay problema, en su momento sí fue doloroso”, dijo el Chucky Lozano.

Se rumorea que el Chucky Lozano quedó fuera de la lista de Jaime Lozano para la Copa América 2024 luego de que el jugador criticara la alineación del DT en la Final que perdieron ante Estados Unidos en la Nations League.

Esas declaraciones habrían ocasionado que el Chucky Lozano quedara fuera de la Copa América, y aunque el jugador dice “respetar” a Jaime Lozano, es el DT quien debería aclarar el porqué lo dejó fuera.

¿Por qué Jaime Lozano dejó fuera de la Copa América 2024 al Chucky Lozano?

Jaime Lozano decidió dejar fuera de la Copa América 2024 debido a que le informó al Chucky Lozano que iba a probar a nuevos futbolistas jóvenes en la Selección Mexicana.

“La verdad que sí platiqué con Jaime Lozano, lo que me comentó fue que aprobaron jugadores nuevos para la Selección Mexicana”, según declaró el Chucky Lozano.

El hecho es que el Chucky Lozano fue reemplazado por Julián Quiñones y Marcelo Flores, futbolistas que vivirán su tercera competición de alto calibre con la Selección Mexicana.