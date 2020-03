"Ya está viendo a qué canal se va": Martinoli le tira con todo a Rafa Puente

El analista le tiró una 'indirecta' al entrenador del Atlas, quien tras perder el Clásico Tapatío sumó su quinta derrota consecutiva.

Christian Martinoli no se guardó nada para Rafa Puente del Río, entrenador de los Rojinegros del Atlas que se encuentra en la cuerda floja luego de que su equipo cayera 2-1 ante las Chivas de Guadalajara en el Clásico Tapatío que se jugó la noche del sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco.

Fue al momento en el que cayó el segundo gol del Rebaño, obra de J.J. Macías, cuando la cámara de televisión enfocó al estratega mexicano y Martinoli, en tono irónico, comentó: "Ya está viendo a qué canal se va a ir".

@LigaMXShitpost La indirecta de Martinoli a Rafita Puente pic.twitter.com/x5KCQw4IiA — Angel Sau. (@angeeelsau) March 8, 2020

Al final, en un partido manchado por la mala actuación de Jorge Isaac Rojas, Atlas recortó distancias en el marcador, pero no pudo lograr el empate, con lo que se fue con otra derrota ante el odiado rival.

Como era de esperarse, el resultado no cayó nada bien en la afición de los Rojinegros, por lo que hubo varias peleas al interior y al exterior del Estadio Jalisco; no obstante, no se reportan personas detenidas por esta situación.

La afición de Chivas dándole el adiós a Rafa Puente Jr. pic.twitter.com/2CAob0VqvW — ⚽Sinaloa 🏀 Deportes⚾ Informar nuestro deporte 💪 (@SinaloaDeport3s) March 8, 2020

Cabe recordar que hace algunas semanas, Puente del Río aseguró que el periodismo deportivo vive en una zona de confort que él mismo "ha vivido" en carne propia, declaraciones que no cayeron nada bien en el medio y que podrían costarle en un futuro, uno que no parece muy lejano.

Rafa Puente sigue perdiendo

Rafa Puente del Río sigue inmerso en una pésima racha como entrenador en el futbol mexicano, pues no solo suma cinco derrotas consecutivas con Atlas, sino 12 de forma seguida en la Liga MX.

Y es que cuando fue entrenador de los Gallos Blancos de Querétaro, comenzó el torneo con siete derrotas en fila, lo que le provocó el cese como técnico, mientras que ahora suma cinco con los Rojinegros.

🎥 “El verdadero éxito para mí, es una frase de Winston Churchill, es quien va de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y el entusiasmo de tu servidor es inquebrantable”: Rafael Puente. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/XZEehylpkW — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 8, 2020