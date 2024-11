Chivas y Atlas FC se miden en el arranque del Play In de la Liga MX, dos equipos que podrían mover sus piezas para suplir a los seleccionados que fueron convocados para la Fecha FIFA, y armar sus alineaciones.

Las posibles alineaciones titulares de Chivas y Atlas FC tendrían algunos cambios, respecto a los onces titulares que suelen arrancar los juegos de la Liga MX.

Más allá de esos cambios, lo cierto es que lo que se juegan y la rivalidad que arrastran los equipos tapatíos, prometen un duelo intenso. Cabe recordar que el equipo perdedor se irá de vacaciones, mientras que el ganador se medirá con el que caiga entre el Club Tijuana vs América.

Chivas vs Atlas FC; los seleccionados de ambos equipos que no arrancarían en el Play In de la Liga MX

Tanto Chivas como Atlas FC tuvieron la convocatoria de algunos de sus futbolistas para la Fecha FIFA, siendo el Rebaño el más perjudicado de cara al Play In de la Liga MX.

Existe gran incertidumbre sobre ese tema, debido a que los seleccionados nacionales de Chivas y Atlas FC, se reincoporarán a sus equipos poco tiempo antes del inicio del Play In.

Esos jugadores podrían tener actividad con sus respectivas selecciones este martes 19 de noviembre, así que el desgaste podría ser fuerte para ellos.

Así serían las posibles alineaciones de Chivas y Atlas FC en el Play In de la Liga MX

Chivas y Atlas FC no tienen pretextos para salir a dejarlo todo en busca de la victoria en el Play In, sobretodo, porque pese a contar con seleccionados, es posible que no lleguen con mucho desgaste y puedan alinear.

Raúl Rangel, portero de Chivas, no tendría participación con la Selección Mexicana, así que es muy probable que arranque ante Atlas FC, al igual que el defensa Chiquete Orozco. Mientras que Cade Cowell no tuvo mucha acción con Estados Unidos.

Alineación Chivas:

Raúl Rangel

Alan Mozo

Luis Rey

Chiquete Orozco

Mateo Chávez

Yael Padilla

Erick Gutiérrez

Fernando González

Cade Cowell

Roberto Alvarado

Ricardo Marín.

El Atlas FC solo recibió la convocatoria del colombiano Camilo Vargas, pero es difícil que prescindan de él, debido a su experiencia y peso, fundamental para medirse con Chivas.

Alineación Atlas FC:

Camilo Vargas

Édgar Zaldívar

Martín Nervo

Adrián Mora

Matheus Dória

Luis Reyes

Raymundo Fulgencio

Aldo Rocha

Jeremy Márquez

Mateo García

Eduardo Aguirre

¿Cuándo y dónde juegan Chivas y Atlas FC en el Play In de la Liga MX?

Chivas y Atlas FC se enfrentan este jueves 21 de noviembre en el Estadio Akron, por el pase a la siguiente fase del Play In, en la que se medirán con el perdedor de la serie Club Tijuana vs América.