Fue a 10 minutos del final, cuando el jugador de Chivas sacó un zapatazo que dejó sin posibilidades a Memo Ochoa.

Las Chivas de Guadalajara dieron el primer golpe en el Clásico Nacional de Liguilla ante las Águilas del América y lo hicieron gracias a un verdadero golazo de Christian Calderón, con lo que el Rebaño viajará al Azteca con una ventaja importante, además por no recibir gol de visitante.

Ya con aficionados en las gradas, parecía que el partido terminaría empatado sin goles , pues ninguno de los dos equipos podía hacerse presente en el marcador pese a importantes llegadas en ambas áreas.

En el primer tiempo se vivió una polémica por una mano de un defensor del América dentro del área grande; no obstante, el árbitro decidió no marcar la pena máxima al considerad que no fue intencional.

¡Polémica en el Akron! 😱



¿Era mano en el área del América? 🤔👀



🐐 0-0 🦅#TusGuard1anes2020 I #VolverteAVer | #SOMOSAMÉRICA



🔴 En vivo

📺 TUDN

📲 Síguelo aquí con ACCESO LIBRE 👉 https://t.co/LTZC6sJVR8 pic.twitter.com/QOqwYGoCmm — TUDN MEX (@TUDNMEX) — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 26, 2020

Gudiño fue protagonista en la primera parte con una par de salvadas, mientras que Guillermo Ochoa lo fue en el complemento, sobre todo al salvar un mano a mano frente a Isaac Brizuela.

Golazo de Calderón que puede dar la calificación a Chivas

El partido entraba a la recta final y parecía que el marcador terminaría empatado sin goles, dejando todo para definirse en la cancha del Estadio Azteca; sin embargo, cuando menos se esperaba, cayó el gol de Chivas.

Fue al minuto 81 cuando Christian 'Chicote' Calderón aprovechó un rechace de la defensa y, a la altura de la media luna, sacó un potente disparo de pierna zurda que se incrustó en el ángulo superior derecho, dejando sin opciones a Guillermo Ochoa.

¡Gooool goolaaaazo golaaaazo golaaaazo de las @chivas! 🔥



Espectacular golpeo del 'Chicote' Calderón para abrir este Clásico. 😎



🐐 1-0 🦅#TusGuard1anes2020 I #VolverteAVer | #SOMOSAMÉRICA



🔴 En vivo

📺 TUDN

📲 Síguelo aquí con ACCESO LIBRE 👉 https://t.co/LTZC6sJVR8 pic.twitter.com/8mp5MBuDI5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 26, 2020

América intentó empatar en los minutos finales, pero no logró generar muchas jugadas de peligro, por lo que Chivas se quedó con la victoria, dando un paso importante para las semifinales.