México.- Las Chivas continúan siendo la gran vergüenza del Clausura 2020. Además de los malos resultados cosechados hasta el momento pese a la cuantiosa inversión, tal parece que las cosas no están de lo mejor al interior del equipo en cuanto a disciplina se refiere.

En las últimas horas de este lunes 17 de febrero comenzó a circular en redes sociales una foto donde se observa al “Chicote” Calderón mientras se divierte de lo lindo en La Feria de Ameca, Jalisco.

Incluso, el zaguero, que llegó al Rebaño Sagrado para este certamen, subió al escenario para cantar corridos juntos a La Inolvidable Banda Agua De La Llave.

Cristian el chicote Calderón se ausentó del entrenamiento de hoy por problemas estomacales.





Queda claro que cualquier persona puede hacer lo que quiera con su tiempo libre; sin embargo, la trasnochada le costó a Cristian Calderón, ya que no entrenó al parejo de sus compañeros debido, supuestamente, a un problema estomacal .



Aunque se esperaba que “Chicote” Calderón sería uno de los referentes del cuadro tapatío en zona baja, lo cierto es que hasta ahora penas computa 229 minutos disputados en Liga MX tras siete jornadas.

Razón por la cual los aficionados de Chivas lo tundieron en redes sociales, pues, consideraron, la crisis que atraviesa el equipo no da como para que los jugadores están divirtiéndose como lo hizo el ex Necaxa.

Hasta ahora no ha existido una postura oficial; no obstante, si es que Calderón infringió algún reglamento interno del club seguramente recibirá un castigo, toda vez que Ricardo Peláez, director deportivo, y Amaury Vergara, dueño del chiverío, dejaron en claro que no tolerarán ninguna acto de indisciplina.