El Chicote Calderón lo hizo: se fue gratis del Club Chivas y firmó contrato con el Club América, el archirrival del conjunto rojiblanco.

Debido a que no renovó su contrato porque no llegaron al precio, y es que Club Chivas tenía muy fresco el recuerdo de sus indisciplinas, el Chicote Calderón se fue gratis y ahora llega al Club América.

Las Águilas, campeón vigente de la Liga MX, tenía la imperiosa necesidad de reforzar la lateral izquierda a fin de seguir siendo un equipo dominante y, por qué no, buscar el bicampeonato.

Es así que una vez que el Chicote Calderón quedó libre de las Chivas, el América ni tardo ni perezoso puso manos a la obra y fichó al futbolista.

Críticas al Club América por fichar al Chicote Calderón

Aunque para algunos fans del Club América se trata de otra movida maestra de la directiva de Santiago Baños, a algunos no les gustó el fichaje del Chicote Calderón.

Y es que no solo causa ámpulas que Chicote Calderón provenga del Club Chivas, si no que se le considera una apuesta muy arriesgada.

Cierto es que en su momento llegó a ser un baluarte de los Rayos del Necaxa, pero en el Club Chivas no demostró esos talentos, incluso se le recuerda más por sus indisciplinas que por lo hecho en la cancha.

Aunque eso sí, Christian Calderón tiene futbol en los pies y, si se concentra y deja de lado las indisciplinas, podría ser un referente del Club América.

Chicote Calderón y su paso por Club Chivas

Durante los 3 años que estuvo en el Club Chivas, Chicote Calderón participó en 111 partidos, en los cuales clavó 10 goles y otorgó 8 asistencias.

No obstante, no pudo ganar ni un solo título y, más allá de los goles que le metió al Club América en hace un par de años, se diría que prácticamente no firmó ninguna página memorable en Guadalajara.