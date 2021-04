El Chicharito Hernández anotó un formidable triplete que le permitió guiar la victoria del LA Galaxy.

México.- El Chicharito Hernández arrancó en modo dios la nueva temporada de la MLS , pues en dos juegos lleva cinco goles , lo cual supera lo que hizo en toda la campaña pasada.

Ante tal rendimiento, algunos fans comenzaron a pedir su vuelta a la Selección Mexicana.

¿Pero es eso posible? De acuerdo con distintas versiones, y tomando en cuenta el comportamiento de la Selección Mexicana, luce complicado que regrese a las convocatorias, es más, hay quien afirma que ni siendo campeón de goleo en la MLS lo haría.

La principal razón de esto es que Gerardo Martino , DT del Tricolor, habría impuesto una especie de veto contra el Chicharito Hernández.

Chicharito Hernández Cliff Hawkins / AFP

Selección Mexicana ignora triplete del Chicharito Hernández

Javier Hernández fue el gran héroe del LA Galaxy en el triunfo conseguido ante NY Red Bulls , ya que se despachó con la cuchara grande al conseguir un triplete.

Aunque dichos goles provocaron que el Chicharito Hernández se convirtiera en tendencia en Twitter, la Selección Mexicana ignoró su triplete, ya que en su cuenta oficial de esa plataforma sólo destacó los minutos jugados por Jonathan dos Santos y Efraín Álvarez .

Dicha omisión abonaría a las versiones en torno al supuesto veto por Gerardo Martino al ex Manchester United debido a la indisciplina que cometió en la concentración de noviembre del 2019 , fecha desde la cual no es convocado.

Además de esta indisciplina, y según trascendidos, Chicharito Hernández no es bien visto por algunos jugadores del Tricolor dado que suele exigir cuotas más altas que las de otros por derechos de imagen.

¿Qué dice Chicharito Hernández sobre su regreso a la Selección Mexicana?

Después de su sensacional actuación, el Chicharito Hernández se pronunció en torno a un eventual regreso a la Selección Mexicana; no obstante, sus palabras no fueron muy alentadoras.

Y es que el goleador del LA Galaxy afirmó que, pese a que no se ha retirado de la Selección Mexicana y que por ende está abierto a un llamado, lo cierto es que por ahora se mantiene enfocado en su equipo.