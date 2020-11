El delantero del Galaxy solo fue superado por Carlos Vela, mientras que Rodolfo Pizarro entró en el Top-5

El Galaxy de Los Ángeles no se equivocó con el fichaje de Javier 'Chicharito' Hernández, al menos no desde el punto de vista económico, y una muestra de ello es que pese a su terrible primera temporada con el cuadro californiano, fue el segundo jugador que más playeras vendió en toda la Major League Soccer (MLS).

La MLS dio a conocer la lista de jugadores que vendió más playeras en esta temporada 2020, en el que destacan tres futbolistas mexicanos, entre ellos el Chicharito Hernández, quien tanta polémica ha generado en las últimas semanas.

El único que superó a Chicharito fue Carlos Vela, quien no jugó gran parte de la temporada con el LAFC debido a una lesión en la rodilla; no obstante, no deja de ser el jugador más importante de toda la liga.

Esto demuestra que el fichaje de Chicharito le ha servido al Galaxy en lo mediático mas no en lo deportivo, ya que el mexicano quedó muy lejos de lo que se esperaba, con sólo dos goles en 12 partidos disputados.

Los otros mexicanos que vendieron más playeras en la MLS

Carlos Vela y Chicharito Hernández son los que lideran el ranking de más playeras vendidas en este 2020; sin embargo, no son los únicos mexicanos que aparecen en el Top-5.

Y es que Rodolfo Pizarro , uno de los refuerzos estrella del Inter de Miami, ocupa la quinta posición, debajo de sus compatriotas y de Josef Martínez (Atlanta United) y Jordan Morris (Seattle Sounders).

Sus compañeros en el equipo de David Beckham, el argentino Gonzalo Higuaín y el francés Blaise Matuidi, ocupan el sexto y noveno lugar, respectivamente.