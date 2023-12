En entrevista con el Escorpión Dorado, Chicharito Hernández confesó que jugaría para el Club América en lugar de Atlas FC, después de que lo pusieran entre la espada y la pared en escoger alguno de los dos equipos.

Chicharito Hernández ha dejado claro su amor por el Club Chivas, sin embargo ahora tuvo que escoger entre los dos más odiados rivales del rebaño, Club América y Atlas FC, por lo que en entrevista con el Escorpión Dorado, el exjugador del Galaxy escogió a las águilas.

Es bien sabido que los jugadores suelen casarse con un equipo y no jugar con los odiados rivales del equipo de sus amores, tal es el caso de Chicharito, quien había estipulado que jamás jugaría en las águilas ni con los rojinegros, sin embargo de último momento su parecer cambió.

Chicharito Hernández jugaría en el Club América

Aunque Chicharito Hernández mencionó no jugar jamás con el Club América y Atlas FC, en un múltiverso si lo haría para las águilas. Así lo señaló con el Escorpión Dorado al Volante.

“No. En el América no. Aunque ojo… En dos equipos no jugaría en el futbol mexicano, sería en el América y en el Atlas. Imagínate si en un multiverso me dieras a escoger cuál de los dos, yo escogería al América, el Atlas si no. Lo que hizo Omar Bravo no lo haría” indicó Chicharito

Chicahartio señaló que mantiene una gran relación amistosa con Emilio Azcárraga, sin embargo nunca se ha hablado de un posible fichaje para el Club América.

Chicharito Hernández quiere retirarse en el Club Chivas

Chicharito Hernández quien actualmente se encuentra sin equipo tras su salida del LA Galaxy, el delantero mexicano sueña y quiere retirarse con el Club Chivas.

El Club Chivas es el equipo con el cual Chicharito Hernández debutó para posteriormente dar el salto al viejo contienente con el Manchester United en el 2010, tras 14 años fuera del futbol mexicano, Javier, sueña con ponerle punto final a su carrera vistiendo nuevamente los colores rojiblancos.

“Para que eso suceda faltan muchísimas cosas, pero como siempre lo he dicho, creo que la historia, de la manera más romántica, sería que pudiera terminar mi carrera en Chivas, nunca he estado cerrado. Se tienen que dar muchas cosas”, dijo ‘Chicharito’ Hernández.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok