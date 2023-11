Chicharito Hernández y el Tuca Ferretti siguen dando de que hablar, ahora el exjugador del Galaxy le contestó al comentarista de Futbol Picante y lo hizo de manera contundente, después de que éste hablara negativamente de él por apoyar a la Selección Mexicana.

Tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Honduras, Chicharito Hernández le tiró a la prensa, algo que molestó al Tuca Ferretti, quien se dijo “decepcionado” del delantero mexicano.

Pues ahora Javier Hernández le contestó al DT brasileño a través de un video y lo hizo de forma contundente.

¿Qué dijo el Tuca Ferretti de Chicharito Hernández?

Hace uno días tras el agónico triunfo de México, Chicharito Hernández mostró su enojo por unos comentarios de la prensa, donde mencionó que se celebró más la derrota de Honduras que el pase del tricolor. Esto por supuesto dio de que hablar en los medios, donde el Tuca Ferretti se le fue con todo.

“Sí, de esta declaración, Nunca había escuchado una declaración tan inadecuada de él como ésta. No está en sus cinco sentidos bien analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza”, mencionó el Tuca.

Posteriormente Ferretti señaló que el Chicharito nada más dice tonterías a todos sus seguidores: “Viene a decir a sus seguidores que nosotros estamos diciendo tonterías si él está diciendo lo mismo”.

Chicharito Hernández le contestó el Tuca Ferretti

Tras los comentarios del Tuca Ferretti hacia Chicharito Hernández, el delantero mexicano le contestó al Tuca Ferretti y a través de un video dejó saber su sentir sobre la opinión del ahora comentarista de Futbol Picante, a quien le hizo saber que le guarda mucho cariño y respeto.

Además, Chicharito Hernández reconoció la trayectoria del Tuca Ferretti y lo puso como uno de los máximos estándartes que han venido a nuestro futbol.

Sin embargo no le perdonó que ahora sea parte de la prensa, cuando en su momento, cuando era entrenador la odiaba.

“Querido Tuca, que bueno que ya no me ves como la persona de hace 8 o 9 años, eso quiere decir que voy creciendo; comentaste algo que vi en un video, donde dices que antes era más cabeza y ahora soy más corazón y tienes toda la razón y eso me encanta también, porque solo tengo una vida”, dijo.

“Decirte que más allá que no opine igual de lo que opinaste sobre mi, quiero decirte que yo te amo, te admiro, fuiste uno de los mejores extranjeros que han pisado mi país y uno de los mejores entrenadores.

Otra cosa y no es en mal plan, recuerdo que hace ocho años cómo te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ella, los cambios son bonitos, nunca digas nunca, los cambios son chingones, hay que respetar y criticar cuando la cosas no salen bien, pero hay formas”, finalizó.

