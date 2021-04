Chicharito habló sobre lo que significó en su vida la muerte de su abuelo, don Tomás Balcázar.

El año pasado fue el peor en la carrera de Javier 'Chicharito' Hernández, no sólo en lo deportivo, también en lo personal, sobre todo por la muerte de su abuelo, don Tomás Balcázar.

En entrevista con TUDN, Chicharito habló sobre lo que significó la muerte de su abuelo, a quien le agradece porque le hizo tocar fondo y le permitió volver a encontrarse a sí mismo.

"Tocar fondo, lo platiqué y le agradezco mucho su partida, porque hubiera tomado más tiempo tocar fondo y salir de él porque el dolor que experimenté fue la culminación para decir 'despierta, trabaja', confirmé también muchas cosas sobre el amor, fue reencontrarme, tomar responsabilidad, amarme y tomar decisiones dentro de esa responsabilidad asumiendo todos los precios a pagar" Chicharito Hernández

Chicharito habla sobre sus hijos y Sarah Kohan

Chicharito también se dio tiempo de hablar sobre sus hijos, Noah y Nala, frutos de su relación con la modelo australiana Sarah Kohan, de quien, se rumora, se está divorciando.

El delantero mexicano señaló que la partida de su abuelo y el nacimiento de sus hijos -sobre todo de Nala, que ocurrió en el mismo año- le hicieron confirmar pensamientos que tenía sobre el amor.

"La partida de mi abuelo, los nacimientos de mis niños me confirmaron muchas cosas sobre el amor porque son el reflejo más crudo y más natural que yo puedo tener..." Chicharito Hernández

Chicharito sobre su decisión de dejar Europa

Javier Hernández también fue cuestionado sobre su decisión de dejar el futbol de Europa para llegar a la MLS, la cual consideró como muy difícil de tomar.

Y es que CH14 consideraba que todavía podía dar mucho en Europa; no obstante, una oferta como la que le hizo el Galaxy no sucede dos veces en la vida.