Chicharito habló sobre lo difícil que fue el 2020 con su llegada al Galaxy y la muerte de su abuelo y aceptó que tiene una gran deuda.

Javier 'Chicharito' Hernández tuvo un 2020 para el olvido, tanto en lo deportivo como en lo personal. Desde su primera temporada con el Galaxy, en la que quedó a deber, la muerte de su abuelo Tomás Balcázar, y su superación con Sarah Kohan.

En entrevista con el LA Times, Chicharito señaló que el año pasado tocó fondo, pues considera que vivió experiencias muy fuertes en cuestión de meses, algo con lo que no supo lidiar.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso" Javier 'Chicharito' Hernández

Chicharito: "Puedo hacerlo mucho mejor"

Javier Hernández reveló que una vez terminada la temporada, en la que poco pudo jugar, hizo una reflexión profunda sobre su carrera y su desempeño en el terreno de juego, llegando a la conclusión de que puede obtener mejores resultados.

"Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó COVID, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado" Chicharito Hernández

Chicharito Hernández AP Images

Chicharito reconoce deuda con el Galaxy

Chicharito Hernández llegó al Galaxy a principios de 2020, con la etiqueta de super estrella y sobre todo con la enorme responsabilidad de sustituir a Zlatan Ibrahimovic, quien era la gran figura del equipo.

Sin embargo, dejó mucho qué desear en su primera campaña en la MLS, debido a una mezcla entre su bajo nivel y algunas lesiones que no le permitieron tener la continuidad deseada. Es por eso que el delantero mexicano se sabe con una enorme deuda con el Galaxy, equipo que apostó por él.