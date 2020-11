A los fans les molestó que el Chicharito Hernández se tomara unos días de descanso tras su fracaso con el LA Galaxy.

México.- Vaya polémica la que suscitó el Chicharito Hernández en Instagram, pues ahí publicó un balance de lo que fue su primera temporada con el LA Galaxy.

Aunque el Chicharito Hernández se mostró autocrítico al asegurar que “la evaluación de esta temporada es completamente negativa” debido que no estuvo en su mejor momento futbolístico, los fans del LA Galaxy lo reventaron con críticas.

Y es que en la misma publicación reveló que se tomará unos días de descanso antes de comenzar la preparación de la siguiente temporada, lo cual no fue del agrado de los aficionados, quienes consideraron que el ex Chivas no merecía descansar después de su raquítico rendimiento en la cancha.

“En la banca descansa, ya es costumbre”, “Te la vives descansando, güey”, “¿Quieres descansar? No hiciste nada en un año”, fueron algunos de los comentarios que soltaron los seguidores del Chicharito Hernández en Instagram.

¿Qué tan mala fue la temporada del Chicharito?

Cuando a inicios de año se anunció que Javier Hernández sería fichado por el LA Galaxy, los aficionados se ilusionaron en demasía, máxime porque el mexicano estaba llamado a ser el sustituto de Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, el Chicharito Hernández no ha estado a la altura del reto, ya que se la ha pasado más tiempo lesionado y envuelto en escándalos extracancha que convirtiendo goles; de hecho sólo marcó dos dianas desde que arribó a Los Ángeles.

Por si no bastara, el ex Chivas es el futbolista mejor pagado del LA Galaxy, de ahí que los fans lo estén criticando constantemente, toda vez que en su consideración sigue sin desquitar el cuantioso sueldo que percibe.