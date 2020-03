El mexicano reveló quién ha sido el futbolista más talentoso con el que ha compartido un campo de juego y no dudó en elegir al MVP de la MLS.

Javier 'Chicharito' Hernández ha tenido el gran privilegio de jugar junto a varios de los mejores jugadores que ha visto el futbol mexicano; sin embargo, el histórico delantero se queda en especial con uno: Carlos Vela.

En entrevista con ESPN, el delantero del Galaxy de Los Ángeles fue cuestionado sobre quién ha sido el jugador más talentoso con el que ha compartido campo de juego, a lo que no dudó y contestó que el 'Bombardero' incluso sobre nombres de renombre como Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco.

"Sin ninguna duda Vela, con todo respeto a Cuauhtémoc. Hubo una entrevista que me hicieron en West Ham que de cinco o diez jugadores mexicanos top de toda la historia y puse a Vela como quinto y no por la carrera que ha tenido porque puede ser exitosa o no sino por el talento que tiene pero sin ninguna duda, yo lo vi desde que tenía 15 años y lo puedo afirmar" 'Chicharito' Hernández

Hernández Balcázar señaló que no hay comparación entre lo que cada uno de los futbolistas ha hecho con la Selección Mexicana, pero hablando exclusivamente de talento en el campo de juego, Vela le da "mil vueltas" a Blanco y a todos los demás.

"Yo jugué con los dos (Vela y Cuauhtémoc) y yo también vi mucho por televisión a Cuauhtémoc, pero a lo que voy es que si lo vamos a comparar con lo que hizo 'Cuauh' con la Selección con lo que hace Vela en la Selección pero estamos hablando de talento y (Vela) le da mil vueltas a todos en la historia del futbol mexicano"

El día que CH14 y el 'Cuauh' anotaron en el mismo partido

Sin duda podemos recordar una gran cantidad de veces en las que Javier 'Chicharito' Hernández y Carlos Vela compartieron vestidor en la Selección Mexicana; no obstante, ¿recuerdan cuándo CH14 jugó al lado del 'Cuauh'.

Fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 en la fase de grupos. México se medía ante su similar de Francia, equipo en donde se encontraba un tal André Pierre Gignac.

Hernández Balcázar fue el responsable de abrir el marcador con una gran definición, mientras que Cuauhtémoc Blanco, ya entrado en años, sentenció el 2-0 final desde el manchón penal.

Cabe mencionar que en aquél partido también estuvo presente Carlos Vela, actual capitán del LAFC en la Major League Soccer (MLS).