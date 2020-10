El analista se volvió tendencia en redes por narrar en el partido ante los problemas técnicos de su compañero.

José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como 'El Chelís', se convirtió en tendencias en redes este domingo, luego de que debutara como narrador en un partido de la Liga de Expansión.

Fue durante la transmisión de duelo entre Celaya y Cimarrones, en ESPN, donde el Chelís participó como analista del encuentro, mientras que José Briseño fue el narrador; no obstante, hubo un problema técnico que provocó el inesperado debut del entrenador poblano.

Y es que el micrófono se desconectó durante varios segundos, por lo que, en lo que arreglaban la situación, el Chelís tuvo que salir al quite y narrar lo que estaba pasando en el partido.

Escuchar al «Chelis» narrar me curó la cruda pic.twitter.com/IgoWMxJ7ba — 𝕿𝖚𝖎𝖙𝖙𝖊𝖇𝖗𝖎𝖔 (@Tuittebrio) — 𝕿𝖚𝖎𝖙𝖙𝖊𝖇𝖗𝖎𝖔 (@Tuittebrio) October 11, 2020

Para la mala suerte del entrenador, justo cuando se quedó solo con los micrófonos, cayó el gol de Cimarrones, el cual narró de una manera muy peculiar, la cual ya se hizo viral en redes.

Tunden al Chelís en redes sociales

Como era de esperarse, el Chelís rápidamente se hizo tendencia en redes sociales, donde recibió críticas de todo tipo, algunas de personas que se lo tomaron con humor y otras que lo atacaron por narrar cuando no es a lo que se dedica.

"Pues déjame decirte que prefiero tu narración, sobria a las barbaridades que dicen algunos "uyyyy eso fue un kikinazo" "GOLALAZO" "Solo un golecito solo un golecito le pido al fútbol" "uyyy este es rapidísimo" "OL oooool" "Me paro de pie, me paro de pie", fue uno de los comentarios a su favor.

Uy... De poblano a poblano, que feo narra "El Chelis". Hasta parece que está narrando un lunes a las 7 de la mañana.pic.twitter.com/hviUDtVFMo — Tío Orvi (@Raul_Orvananos) — Tío Orvi (@Raul_Orvananos) October 11, 2020

Descripción gráfica de Chelis narrando un gol pic.twitter.com/ANwPx0SmYZ — Isra Lizardi (@MrLizardi) — Isra Lizardi (@MrLizardi) October 11, 2020

El propio Chelis reconoció que no se lució como narrador, aunque tuvo una explicación para ello: "Dándole vueltas, ya sé que me pasó: me dicen, 'síguele tu solo Chelís' y yo seguí pero en mi papel de comentarista y no de narrador. Necesitaban un portero y entre de delantero", señaló.