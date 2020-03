“Descubrí que las pendejadas que digo son naturales”: Chávez Jr. durante cuarentena

El boxeador mexicano también afirmó que ni JAcobs ni “Canelo” quieren pelear por el por temor a perder.

México.- Julio César Chávez Jr. se encuentra bastante activo en Instagram debido a que está en cuarentena voluntaria por la propagación del coronavirus en los Estados Unidos, donde reside junto a su familia.

Aprovechando el tiempo libre que tiene, Chávez Jr. se sinceró al afirmar que las “pendejadas” que dice son “naturales” y se incrementan con el aburrimiento como el que experimenta en este periodo de cuarentena por el Covid-19.

“He descubierto que todas las pendejadas que digo, son naturales. Y como ahorita es lo de la cuarentena, como yo no tomo alcohol, digo me aburro, o sea me aburro a veces y ahí está la clave”. Chávez Jr.

No es la primera vez que Chávez Jr. ha dado de qué hablar en torno a la pandemia, pues hace unos días lanzó un mensaje poco claro, el cual generó ciertas mofas en las redes sociales.

Ni Jacobs ni ‘Canelo’ le dan revancha por “miedo”

Justamente, es en las plataformas digitales donde Julio César Chávez Jr. ha regresado cierto foco a su persona, ya que su carrera boxística vino a menos en los últimos años.

Sin embargo, Chávez Jr. se dio tiempo de hablar en torno a una posible revancha con el estadounidense Daniel Jacobs , quien a finales del 2019 lo derrotó sin mayor problema, incluso el mexicano resultó fracturado de la nariz.

Según el “Hijo de la Leyenda” , la segunda pelea no se ha hecho debido a que “Miracle Man” fue algo marrullero durante la contienda y porque, de acuerdo con su percepción, no le quiere dar más fama.