Llegar al club y no encontrarte con las mujeres con las que normalmente te saludas todos los días (aseo,nutriólogas,secretarias y fisios) fue muy extraño.

NO está chido sin ELLAS 🚺

Soy hombre pero me educó una MUJER, tengo Esposa, Hija y Hermanas.



Las quiero libres y vivas 🎀