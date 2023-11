Este martes 28 de noviembre se juega la jornada 5 y la penúltima fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League con participación de equipos como Barcelona, Milán, PSG, Feyenoord, Manchester City entre otros.

La jornada 5 de la UEFA Champions League comienza la actividad con los partidos entre el Barcelona vs Porto, Milán vs Dortmund, PSG vs Newcastle, Feyenoord vs Atético de Madrid entre otros juegos.

Los equipos de los grupos,E,F,G y H son los que tendrán actividad en esta jornada 4 de la Champions League y algunos equipos buscarán ya asegurar su pase a Octavos de Final, mientras que otros intentarán sacar los tres puntos.

Trofeo de la Champions League (Daniel Cole / AP)

FC Barcelona vs Porto: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El FC Barcelona recibe al Porto en la jornada 5 de la UEFA Champions League y ambos equipos buscaran los tres puntos que les asegurará el puesto a los Octavos de Final ya sea de primero o segundo lugar.

Partido: FC Barcelona vs Porto

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO Max

Sede: Estadio Olimpic Lluis Companys

Joao Felix (Joan Monfort / AP)

Milán vs Dortmund: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El conjunto del Milan recibe al Dortmund en la jornada 5 de la UEFA Champions League y el conjunto alemán buscará asegurar su estancia en Octavos de Final en caso de sacar los tres puntos de visita.

Partido: Milán vs Dortmund

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX

Sede: Stadio Giuseppe Meazza

PSG vs Newcastle: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El PSG recibe al Newcastle en el otro partido del grupo más cerrado de esta Champions League, pues el conjunto francés tendrá que sacar los tres puntos aunque también el Newcastle con una victoria estará en la siguiente ronda.

Partido: PSG vs Newcastle

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO Max y Cinemax

Sede: Parc de Princes

Feyenoord vs Atético de Madrid: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Feyenoord tiene la encomienda de califcar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League pues con una victoria sobre el Atlético de Madrid tendrá la posibilidad de llegar a 9 puntos y estar dentro de los Octavos de Final.

Partido: Feyenoord vs Atlético de Madrid

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: TNT y HBO Max

Sede: Stadion Feijenoord

Partidos restantes de la jornada 5 de la Champions League

Acá los otros partidos de la UEFA Champions League que cierran el inicio de la jornada 5:

Manchester City vs RB Leipzig

Lazio vs Celtic

Shakhtar Donetsk vs Royal Antwerp

Young Boys vs Estrella Roja Belgrado

Feyenoord (Alessandra Tarantino / AP)

