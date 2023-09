César Montes ganará más de 60 millones de pesos luego de concretar su salida del RCD Espanyol y firmar su traspaso con el UD Almería en LaLiga.

César Montes se convirtió este viernes 1 de septiembre en el nuevo refuerzo de la defensa del UD Almería para lo que resta de la temporada 23/24 en España.

El Cachorro estará bajo las órdenes de Vicente Moreno Peris a partir de ahora, con la intención de mantener vivo su sueño de trascender en el balompié del viejo continente.

El central ex de Rayados de Monterrey se reportaría en los próximos días con el UD Almería para comenzar a trabajar, y luchar por hacerse de un puesto en el 11 titular.

César Montes registró tan solo 22 partidos disputados, 20 de LaLiga y 2 de Copa del Rey, además de haber anotado tres goles durante su estancia en el conjunto de Barcelona.

🚨 ¡Bienvenido, César Montes! ❤️🤍❤️



🤝 La UD Almería acuerda con el @RCDEspanyol el traspaso del defensa mexicano 🔝🤩#CésarMontesRojiblanco @CJasib pic.twitter.com/CBTTiVojhs — UD Almería (@U_D_Almeria) September 1, 2023

César Montes se despide en redes del RCD Espanyol; fans lo revientan por abandonar al equipo

César Montes se despidió en redes del RCD Espanyol este viernes 1 de septiembre tras anunciarse su traspaso al UD Almería, sin embargo, los fans lo reventaron por abandonar al equipo.

El ex defensor de Rayados de Monterrey envió un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter para decirle adiós a los Periquitos, pero los aficionados del club no lo tomaron nada bien.

“Mentiría si dijera que han sido meses fáciles y no es mi estilo. Han sido tiempos duros, pero eso no puede ocultar el agradecimiento que siento hacia el Espanyol por la oportunidad que me dio y a los Pericos por el cariño que me demostraron. Les deseo toda la suerte del mundo”, escribió.

La ola de críticas hacia el central de 26 años de edad no se hizo esperar y los seguidores le reclamaron por su falta de compromiso hacia la escuadra que lo llevó al viejo continente.

César Montes (David Leah / David Leah)

César Montes: ¿Cuándo debutaría con el UD Almería?

César Montes se convertirá en nuevo refuerzo del UD Almería para la temporada en curso de LaLiga, sin embargo, aún falta que se haga oficial el traspaso entre el Espanyol y los Indálicos.

Por lo tanto, el debut del Cachorro está en pausa hasta que los clubes hagan todo el papeleo pertinente durante los últimos minutos de la ventana de traspasos.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok