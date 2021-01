Carolina Jaramillo se convirtió en una de las líderes de Chivas tras la salida de referentes como Norma Palafox.

México.- Carolina Jaramillo habló en torno a las múltiples bajas que se dieron en Chivas de cara al Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil; entre ellas la de Norma Palafox, una de las máximas referentes del equipo.

Aunque dijo que respetaba la decisión de Norma Palafox de salir de Chivas para incursionar por segunda vez en un reality show, Carolina Jaramillo afirmó que a ella no le gustaría cortar su carrera para probar suerte en los foros de TV.

“Respeto mucho su decisión. En lo personal me lo han preguntado, hasta mi familia, pero no me gustaría cortar mi carrera por seis meses. Siento que ahorita no, quizás más adelante ya en el retiro, pero no me pasa por la cabeza” Carolina Jaramillo

Los factores que propiciaron la salida de Norma Palafox

La salida de Norma Palafox de Chivas deja entrever varias situaciones, la primera es que, como trascendió, varias jugadoras no se sentían cómodas con la gestión de Nelly Simón , directora deportiva del conjunto rojiblanco.

Además, Palafox habría abandonado el redil debido a los bajos salarios que privan en la nómina femenil. Y es que, recordemos, muchas de las futbolistas no ganan más de 5 mil pesos mensuales.

Cabe señalar que tales sueldos contrastan con los del plantel masculino, prueba de ello que el salario de Oribe Peralta, uno de los futbolistas de peor rendimiento, es de aproximadamente 40 millones de pesos anuales .

🎥 ¿Qué piensa Carolina Jaramillo de quienes se van a reality shows?“La verdad que respeto mucho su decisión. En lo personal no me gustaría cortar mi carrera, no me pasa por la cabeza, el futbol me apasiona bastante. Lo respeto, pero no me gustaría participar”. @ASMexico pic.twitter.com/e8aTgAEJQn — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) January 22, 2021

En Chivas hay confianza de hacer un buen torneo

Pese a las salidas de Norma Palafox y de jugadoras como María Sánchez , quien cumplió una destacada actuación en el torneo anterior, Carolina Jaramillo advirtió que no se sienten en desventaja.

En ese sentido, recalcó que en el Rebaño Sagrado existen jugadoras dispuestas a asumir el liderazgo y el rol de referentes, incluso reveló que ella se ha convertido en una de las líderes del vestuario.