Carlos Vela encendió la polémica previo al duelo que sostendrá ante Lionel Messi el próximo domingo 3 de septiembre, cuando el LAFC y el Inter Miami se vean las caras.

Carlos Vela envió un contundente mensaje que está dando de que hablar, a falta de unas horas para que se enfrente por primera ocasión en la MLS a Lionel Messi.

El delantero mexicano de 34 años de edad no se guardó nada y dijo que el enfrentamiento que acontecerá el día de mañana, no es tan relevante para su carrera.

“ No me importa quién juegue contra mi o contra quién voy a hacer algo. Yo quiero ganar, quiero jugar bien y quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual quién esté adelante”, sentenció.

El partido entre el capitán del LAFC y la enorme figura del Inter Miami se llevará a cabo en la cancha del Banc of California Stadium, casa de la oncena angelina.

Carlos Vela sobre enfrentar a Leo Messi:



🗣️ "No me importa, me da igual" pic.twitter.com/wCav6Do66v — Futbol Picante (@futpicante) September 2, 2023

Carlos Vela no está sorprendido por el nivel de Lionel Messi tras su llegada a la MLS

Carlos Vela no está sorprendido ni un poco por el nivel que Lionel Messi ha mostrado desde su llegada a la MLS, e incluso le parece ‘normal’ lo que está haciendo.

El atacante del LAFC habló en conferencia de prensa rumbo al enfrentamiento que protagonizará en contra del Inter Miami el próximo domingo 3 de septiembre.

“Me sorprendería que Messi jugara mal. Da igual en qué parte del mundo, cuando tú eres el mejor jugador, a la liga que vayas, vas a estar bien. Cuando eres el mejor, da igual a dónde vayas”, explicó.

“La pregunta que me sorprendería es si no hace goles, o si no hace jugadas, eso me sorprendería”, concluyó el delantero mexicano de 34 años de edad.

Carlos Vela vs Lionel Messi: ¿Cuántas veces se han enfrentado en su carrera?

Carlos Vela y Lionel Messi abrirán un nuevo capítulo en su historial de enfrentamientos el próximo domingo 3 de septiembre en la MLS.

El delantero mexicano del LAFC y el astro argentino del Inter Miami se han visto las caras a nivel de clubes, más de 10 veces durante su carrera.

Sin embargo, el atacante de 34 años de edad solo se ha podido hacer con la victoria en 4 ocasiones, por 9 de La Pulga.