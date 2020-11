Carlos Vela pudo haber sido el mejor pero no quiso: Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas y Carlos Vela fueron compañeros en el Arsenal de la Premier League.

México.- El español Cesc Fàbregas, campeón del mundo en 2010 y quien jugara para equipos como Arsenal y Chelsea, coincidió en lo que muchos fans y expertos han externado: Carlos Vela pudo haber sido uno de los mejores jugadores del mundo, pero no le dio la gana.

Vaya que Cesc Fàbregas es una voz autorizada para hablar acerca del extraordinario talento del mexicano Carlos Vela, pues fueron compañeros en el Arsenal, a donde ambos llegaron muy jóvenes.

Pero no se crea que Fàbregas sólo vio a Vela en los Gunners, sino también lo ha seguido en otros equipos como Real Sociedad y ahora en con el LAFC de la MLS, por lo cual afirmó que el susodicho es uno de los mejores definidores que ha visto.

“Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho” Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas “regañaba” a Carlos Vela

Aunque sólo tenía 18 años cuando conoció a Carlos Vela, que en ese entonces contaba con 16, Cesc Fàbregas ya era uno delos referentes del Arsenal, por ende, trataba de aconsejar a los compañeros más jóvenes.

Sin embargo, como declaró Fàbregas en entrevista con Marca Claro, Vela pocas veces le hacía caso, de ahí que quizá no pudiera explotar todo su talento con el Arsenal, conjunto que lo fichó tras su grata actuación en el Mundial Sub-17 del 2005.